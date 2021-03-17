أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس التونسية: الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدًا

Print
رئيس الحكومة التونسية: الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدًا رئيس التونسية: الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدًا

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 17 مارس 2021

تونس - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي للبلاد خطير جدًا، ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع الاقتصادي، من خلال التركيز على وضع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.

وشدد المشيشي، خلال إشرافه على أولى لقاءات "بيت الحكمة" للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، بحسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، على وجوب أن يكون المناخ السياسي دافعًا لإعادة الإقلاع الاقتصادي، لا سيما وأن المواطن التونسي قد سئم المناكفات السياسية، وهو في حاجة إلى طمأنته في ظل التدهور المستمر لمقدرته الشرائية .

وكشف المشيشي ، أنه يجري العمل على إرساء ديناميكية اقتصادية تستقطب اهتمام السياسيين للمساهمة في إنجاحها، معربا عن أمله في انخراط كافة مكونات الطيف السياسي في هذه الديناميكية.

وأوضح رئيس الوزراء التونسي، أنه في ظل مناخ سياسي متوتر، وتواصل الأزمة الاقتصادية، فإن الدولة ستدرك وضعية الإفلاس أو شبه الإفلاس، عندها لن تحقق الطبقة السياسية، سواء كانت في المعارضة أو في الحكم، أي منفعة.

وجدد المشيشي الدعوة إلى كافة الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات العالقة، وتفادي الوصول إلى انسداد سياسي واقتصادي، مؤكدًا أنه لو انهار السقف سينهار على الجميع بمعارضتها وبمساندتها وبمؤسساتها، ومعبرًا عن أمله أن لا تصل البلاد إلى هذه المرحلة البتة، وأن يحاول الكل التقدم سويًا لما فيه مصلحة تونس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

شبكة عيون الإخبارية