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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقد اجتماعًا بالسعودية

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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقد اجتماعًا بالسعودية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يعقد اجتماعًا بالسعودية

مصراوي Masrawy

06:23 م الأربعاء 17 مارس 2021

- (أ ش أ)

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الأربعاء، اجتماع نقاشية بعنوان "داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية"، بمقره بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاجتماع التعرف إلى ماهيّة العمل الإعلامي لدى الجماعات المتطرفة وخصوصًا تنظيم "داعش" الإرهابيّة، والأدوات المستخدمة في التأثير على الشرائح المستهدفة لغرض التجنيد والانضمام إلى الجماعة.

وأشار ممثل مملكة البحرين العقيد ركن طيار علي محمود إلى ارتباط العمل الإعلامي للجماعات المتطرفة بمجالات الإرهاب الأخرى (الفكري، تمويل الإرهاب، العسكري) حيث إن كلاً منها يدعم الآخر، مؤكدًا أن الأعمال الإعلامية للجماعات المتطرفة شكل من أشكال القوى الناعمة التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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