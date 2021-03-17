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نظام الرواتب وتمويل ميسر.. 9 قرارات جديدة للحكومة اليوم

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نظام الرواتب وتمويل ميسر.. 9 قرارات جديدة للحكومة اليوم نظام الرواتب وتمويل ميسر.. 9 قرارات جديدة للحكومة اليوم

مصراوي Masrawy

06:45 م الأربعاء 17 مارس 2021


كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة.

ويرصد "مصراوي" هذه القرارات على النحو التالي:

1- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بنشر وتعميم تطبيق منظومة إعداد مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ "Oracle Payroll"، على كافة الجهات الإدارية بالدولة، وتشمل: وحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، على أن يبدأ تطبيقها على الجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية.

2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، الأولى بمساحة 6.81 فدان بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة ثانوية فنية، ومركز شباب متطور، والثانية بمساحة 3.8 فدان بناحية مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط، لإستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم عليها.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يشمل نقل التبعية نقل كافة أصول المراكز المذكورة وما تحويه من آلات ومعدات وأدوات.

4- وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 75 المنعقدة بتاريخ 8/3/2021.

5- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك لمدة عام، مع الاستمرار في هيكلتها، بما يحقق نتائج إيجابية، خاصة أنه تم إضافة نشاط جديد لأعمالها.

6- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ جراجات السيارات وتطوير الأسواق التجارية بمنطقة شرق القاهرة، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

7- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات محطات تحلية مياه البحر ببعض مدن محافظتي شمال وجنوب سيناء، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

8- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال الخاصة بعدد 64 مشروعا، تخص وزارات الإسكان، والنقل، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تلك المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والموقعة في الكويت يناير الماضي.

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