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يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي وقضايا "شرق المتوسط"

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السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي وقضايا "شرق المتوسط" يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي وقضايا "شرق المتوسط"

مصراوي Masrawy

06:44 م الأربعاء 17 مارس 2021


كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، على اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمناً في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية.

وشدد الرئيس، على حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

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