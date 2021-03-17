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انطلاق حملة التطعيم لفيروس كورونا بالدور الإيوائية بجدة

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بالتنسيق مع الموارد البشرية بمنطقة مكة والصحة

انطلاق حملة التطعيم لفيروس كورونا بالدور الإيوائية بجدة

انطلقت اليوم حملة التطعيم بلقاح للمستفيدين بمراكز التأهيل الشامل ودور كبار السن ودور التربية للأيتام بدار التربية بالنعيم بمحافظة جدة وتقدم هذه الحملة من قبل فرق وزارة الصحة وبالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم الفريق الطبي لقاح فيروس كورونا اليوم لعدد من أيتام دار التربية الاجتماعية بالنعيم وتشمل هذه الحملة دور التأهيل الشامل لذوي الإعاقة ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات ودور التربية للأيتام وجميع الدور الإيوائية بالمنطقة؛ وتأتي هذه الخطوة لكونهم ضمن الفئات المستهدفة وذات الأولوية في الحصول على اللقاح.

من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والنائب للتنمية لحرصهم واهتمامهم بهذه الفئات وامتداداً لجهودهم المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ خلال المراحل السابقة.

كما قدم شكره لمنسوبي وزارة الصحة بجميع منسوبيها وكوادرها الطبية والإدارية، لتقديمهم العلاج والعناية بالمرضى منذ بدء الجائحة وحتى الآن ولجهودهم التي بذلوها وما زالوا يبذلونها.

انطلاق حملة التطعيم لفيروس كورونا بالدور الإيوائية بجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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