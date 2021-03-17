أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آثار "قوارض" وغياب التراخيص يغلقان ناديًا نسائيًّا بمكة

Print
آثار "قوارض" وغياب التراخيص يغلقان ناديًا نسائيًّا بمكة آثار "قوارض" وغياب التراخيص يغلقان ناديًا نسائيًّا بمكة
إثر جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

آثار

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ناديًا رياضيًّا نسائيًّا؛ وذلك خلال الجولة المشتركة بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة .

وأوضحت "البلدية" قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق ناد رياضي نسائي لوجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه في الحال، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأموال العامة: سقوط تشكيل عصابي لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا

الأموال العامة: سقوط تشكيل عصابي لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا

الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ نوفمبر الماضي

جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا في عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 87 وفاة و 5205 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية