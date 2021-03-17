بالأسماء.. "الحرس الوطني" تدعو المرشحين والمرشحات لوظائفها إلى "المقابلة الشخصية"

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مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات مبدئياً للوظائف المعلنة عبر موقع الوزارة لإجراء المقابلة الشخصية والمطابقة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 08/ 08/ 1442هـ. حسب المواعيد، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن على المدعوين إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، وثلاث صور شخصية، والالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، مبينة أن عدم الحضور سيعتبر عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

كما دعتهم لاصطحاب أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع الخبرات إن وجدت، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل، وكذلك السجل الأكاديمي مع نسخة منه، والحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة (8:45) صباحاً.