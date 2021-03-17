افتتاح مسجد مصطفى شرابي بعد إحلاله وتجديده في الفيوم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحى:

افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، مسجد مصطفى شرابي، بقرية منشأة دمو التابعة لمركز الفيوم، بحضور عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.

أوضح نائب محافظ الفيوم، أن افتتاح المسجد جرى بعد إحلاله وتجديده، لافتًا إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات بمختلف القطاعات.

وأضاف أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلًا عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد مصطفى شرابي والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحًا أنه جرى افتتاح 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجاري بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.