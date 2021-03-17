افتتاح مسجد مصطفى شرابي بعد إحلاله وتجديده في الفيوم

مصراوي Masrawy
05:51 م الأربعاء 17 مارس 2021
الفيوم - حسين فتحى:
افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الأربعاء، مسجد مصطفى شرابي، بقرية منشأة دمو التابعة لمركز الفيوم، بحضور عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.
أوضح نائب محافظ الفيوم، أن افتتاح المسجد جرى بعد إحلاله وتجديده، لافتًا إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي قدمًا في تحقيق الإنجازات بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلًا عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد مصطفى شرابي والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحًا أنه جرى افتتاح 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجاري بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.