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بـ "24 حسابا".. عاطل يستولي على أموال تجار الدواجن عبر "فيس بوك" في سوهاج

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بـ "24 حسابا".. عاطل يستولي على أموال تجار الدواجن عبر "فيس بوك" في سوهاج بـ "24 حسابا".. عاطل يستولي على أموال تجار الدواجن عبر "فيس بوك" في سوهاج

مصراوي Masrawy

06:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل لاستيلائه على اموال عدد من تجار الدواجن عبر "فيس بوك" في سوهاج.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بإنشاء 24 حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن الإعلان عن قدرته على توفير كمية من الدواجن المختلفة بأسعار مخفضة حتى يتسنى له استدراج ضحاياه من العاملين في مجال الاتجار في الدواجن والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر (خدمة إلكترونية)، كما عثر على محفظة إلكترونية بها دلائل تفيد تحويل المبالغ المالية المشار إليها وسحبه لها.

كما ضُبط بإرشاده مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفان محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل لنشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بالاشتراك مع أحد الأشخاص "هارب" لتحقيق مكاسب مادية وإنفاقه المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي ولم يتبقى سوى المتواجد بالمحفظة الإلكترونية فضلاً عن ما ضُبط بحوزته.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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