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بـ "خامات غير صحية".. ضبط مليون كمامة داخل مصنع في المنوفية

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بـ "خامات غير صحية".. ضبط مليون كمامة داخل مصنع في المنوفية بـ "خامات غير صحية".. ضبط مليون كمامة داخل مصنع في المنوفية

مصراوي Masrawy

05:53 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط مصنع كمامات طبية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة السادات.

كانت أجهزة الأمن في المنوفية تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية كائن بدائرة مركز شرطة السادات؛ لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص من الجهات المختصة" واستخدام علامة تجارية مقلدة وخامات غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات مليون كمامة معدة ومجهزة للبيع، 800 ألف كمامة تحت التصنيع، طن أستك أذن، 15 طن قماش غير منسوج، 35 ماكينات مختلفة الأنواع تستخدم في تصنيع الكمامات.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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