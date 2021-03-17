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"الري": إزالة 31 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

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"الري": إزالة 31 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات "الري": إزالة 31 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

مصراوي Masrawy

05:58 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات: القليوبية، المنوفية وأسيوط.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 31 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 57954 حالة.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

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