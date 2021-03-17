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الفصائل الفلسطينية تعرب عن تقديرها لجهود في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني

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الفصائل الفلسطينية تعرب عن تقديرها لجهود السيسي في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني الفصائل الفلسطينية تعرب عن تقديرها لجهود في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني

مصراوي Masrawy

05:42 م الأربعاء 17 مارس 2021

- (أ ش أ)

عبرت الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح ، للشعب الفلسطيني وعلى الجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتهم التي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وبرعاية مصرية كريمة وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمالاً الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام.

وناقش المجتمعون بمسؤولية عالية القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني إستنادًا للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير ۲۰۲۱ وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.

واستمع المشاركون إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية والاتفاق على حلول الموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريرًا تفصيليًا حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واعتبر المشاركون مؤتمر الأمناء العامين في حالة إنعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه.

وأكد المجتمعون على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيًا وسياسيًا، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة بالقدس.

كما أكد المشاركون على استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقًا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.

ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم سير العملية الانتخابية.

وتوجه المشاركون في الاجتماعات بالتحية والتقدير والإعزاز لشهداء الشعب الفلسطيني والأسرى والأسيرات البواسل، مؤكدين حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

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