بايدن: بوتين سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية حال ثبوت ذلك

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واشنطن - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجريت معه،اليوم الأربعاء، بأنه ستكون هناك عواقب لمحاولات روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي، حتى مع إصرار الكرملين على عدم صحة هذه المزاعم.

وقال بايدن "سيدفع الثمن"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية قبل أن ينوه إلى مكالمة هاتفية أجراها الاثنان في يناير.

وأضاف: "أعرفه جيدا بشكل نسبي. وبدأت المحادثة معه وقلت ،" أنا أعرفك وأنت تعرفني. إذا تمكنت من إثبات صحة أن هذا قد حدث، فكن مستعدًا".

ويزعم تقرير صدر يوم الثلاثاء عن مكتب مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات 2020 لصالح الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت، في محاولة لبث الفتنة في البلاد.

استغرقت الانتخابات الأمريكية أسابيع حتى يتم التصديق عليها بالكامل، وحتى الآن، يصر العديد من الأمريكيين على أن ترامب فاز بالفعل، على الرغم من عدم ظهور أي دليل على هذه الحقيقة، وقضت عدة محاكم بأن فوز بايدن يمكن إثباته.

وبحسب التقرير، فإن بوتين وحكومته وافقا ونفذا الإجراء، الذي ركز على حملة تضليل على عكس، وفقا للمزاعم، عام 2016 عندما حاولوا تقويض البنية التحتية للنظام الانتخابي.

ولم يقل بايدن ما هي العواقب المحتملة على بوتين، لكنه قال أيضا إن الدولتين لا يزال بإمكانهما العمل معا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومع ذلك، عندما سأل المحاور جورج ستيفانوبولوس عما إذا كان الرئيس يعتقد أن بوتين "قاتل" أجاب بايدن "أعتقد".

وأثناء بث مقابلة بايدن، كان الكرملين ينفي بالفعل محتويات التقرير، واصفًا إياها بأنها "خاطئة، ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن الدفاع عنها"، في تعليقات نقلتها وكالة إنترفاكس.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لم تتدخل في انتخابات 2020 الأمريكية أو أي انتخابات أخرى. وقال إن الادعاء بخلاف ذلك لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية الروسية "المتوترة بالفعل".