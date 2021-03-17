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"الدفاع الشعبي والعسكري" تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط

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"الدفاع الشعبي والعسكري" تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط "الدفاع الشعبي والعسكري" تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط

مصراوي Masrawy

05:51 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقبه عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة.

كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة، الأزمات، الكوارث)، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة وذلك بحضور عدد من طلاب ، والمرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني.

وشمل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام، فني)، بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن دمياط تأكيداً على مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.

وفي نهاية المشروع التدريبي تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديراً لما قدموه في سبيل رفعة الوطن.​

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