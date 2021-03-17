حريق في "الشدة الخشبية" بكوبري محور ديروط العلوي بأسيوط (صور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

اندلع حريق في "الشدة الخشبية" الخاصة بكوبري محور ديروط العلوي على النيل، بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات أي خسائر أو خسائر في الأرواح.

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط بوجود حريق بكمية من الأخشاب بكوبري محور ديروط العلوي.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة أن الحريق في الشدة الخشبية الخاصة بكوبري محور ديروط العلوي على النيل "تحت الإنشاء"، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.