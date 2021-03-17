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محافظ بورسعيد يوجه بتوفير 4 أكشاك لعرض منتجات عضوات أندية الفتاة

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محافظ بورسعيد يوجه بتوفير 4 أكشاك لعرض منتجات عضوات أندية الفتاة محافظ بورسعيد يوجه بتوفير 4 أكشاك لعرض منتجات عضوات أندية الفتاة

مصراوي Masrawy

05:26 م الأربعاء 17 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بتوفير 4 أكشاك بشارع 3 / 7 السياحي لعرض منتجات عضوات أندية الفتاة، لمساعدتهم في ترويج منتجاتهم وتقديرًا للعمل الذي يقومون به.

وقرر المحافظ، خلال افتتاحه معرض منتجات عضوات أندية الفتاة، المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية، رفع مكافأتهم التي قررها لكل عارض من 1000 إلى 2000 جنيه.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والإكسسوارات، موجهًا بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار إنتاجهم الذي وصفه بالمميز.

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