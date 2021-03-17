بتكلفة 300 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح المستشفى الدولي

مصراوي Masrawy
05:24 م الأربعاء 17 مارس 2021
الفيوم – حسين فتحى:
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مستشفى الفيوم الدولي، بطريق دمو، بحضور كل من الدكتور ياسر مجدي حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام بالقاهرة، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين، مدير المستشفيات الجامعية.
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد أقسام العناية المركزة والداخلي، والحضانات، والعيادات الخارجية، والأشعة والتي تحوي جهازي العلاج الإشعاعي والمقطعي، وغرف العمليات المختلفة، موضحَا أن المستشفى يقام على مساحة 17 ألف متر، وجرى بناء 6 أدوار منها على مساحة 3 ألاف متر.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس القطاع الطبي بالمستشفى، إن السعة السريرية المستقبلية للمستشفى 160 سريرًا، و8 غرف للعمليات، لافتًا أنه جرى التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات العلاج الإشعاعي والأشعة التشخيصية للمرضى منتفعي التأمين الصحي منذ بداية العام الماضي، وأنه جار التعاقد على تقديم العلاج على نفقة الدولة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، موضحًا أن القيمة التقديرية للإنشاءات والتجهيزات حتى الأن بلغت 300 مليون جنيه.