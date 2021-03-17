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أمير الرياض يطّلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق احترازات كورونا

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أمير الرياض يطّلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق احترازات كورونا أمير الرياض يطّلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق احترازات كورونا
وجّه بمشاركة عضو من البيئة في غرفة العمليات لمسؤوليتها عن تنظيم المخيمات

أمير الرياض يطّلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق احترازات كورونا

اطّلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة.

وقد بلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال المدة من 23 رجب حتى 1 شعبان 1442هـ أكثر من (31033) ، رُصد خلالها (14464) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (13) منشأة، ونفذ الجولات العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.

ووجّه بمشاركة عضو من وزارة البيئة والمياه والزراعة في غرفة العمليات؛ لكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم المخيمات، وضرورة تكثيف الجولات الرقابية ورصد المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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