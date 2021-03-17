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مجلس وكالة شؤون المسجد الحرام يناقش الاستعدادات لموسم شهر رمضان

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مجلس وكالة شؤون المسجد الحرام يناقش الاستعدادات لموسم شهر رمضان مجلس وكالة شؤون المسجد الحرام يناقش الاستعدادات لموسم شهر رمضان
استعرض جملة من الخطط المعدة من جميع الوكالات والإدارات العاملة

مجلس وكالة شؤون المسجد الحرام يناقش الاستعدادات لموسم شهر رمضان

ناقش مجلس وكالة شؤون المسجد الحرام استعدادات موسم رمضان لعام ١٤٤٢هـ بمكة المكرمة، اليوم، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

واستعرض المجلس جملة من الخطط المعدة للموسم من جميع الوكالات والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، كما تطرق إلى حزمة الإجراءات الصحية المتبعة، إضافة إلى التأكيد على التوعية الصحية لقاصدي الحرم المكي من مصلين ومعتمرين.

وأشار الدكتور المحيميد إلى أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام لا تألو جهدًا في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للقاصد الكريم، انطلاقًا من الدعم غير المحدود الذي تلقاه الرئاسة العامة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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