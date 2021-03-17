"الأعلى للثقافة" يعلن شروط مسابقة "الصناعات الإبداعية"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم في مسابقة الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية، موضحًا أن أخر موعد لتلقي الأعمال يوم 30 أبريل المقبل.

وذكر المجلس، في بيان اليوم، أن قيمة الجائزة الأولى تبلغ 25 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للجائزة الثانية، و10 آلاف للجائزة الثالثة.

وأوضح البيان أن شروط المسابقة تتمثل في أن يتقدم المتسابق في إحدى الحرف اليدوية الآتية "الخرط على الخشب وصناعة المشربيات، الطرق على النحاس، صناعة السجاجيد اليدوية، الخيامية، الخزف والصناعات الجلدية، صناعة السلال من جريد النخل، أعمال فنية بالزجاج المعشق، التطعيم "التكفيف بالصدف"، وغيرها من الحرف الأخرى.

وتتضمن الشروط أن يقدم المتسابق 4 صور تفصيلية عن إنتاجه وإرجاء تقديمه إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة، والثالث هو ألا يتقدم المتسابق بإنتاجه لمسابقات أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى.

ويتعين على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان 1 ش الجبلاية، الأوبرا، الجزيرة، المجلس الأعلى للثقافة، إدارة المسابقات.