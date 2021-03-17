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بسبب ارتفاع الأعداد.. فتح مستشفيات الأقصر أمام مصابي كورونا

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بسبب ارتفاع الأعداد.. فتح مستشفيات الأقصر أمام مصابي كورونا بسبب ارتفاع الأعداد.. فتح مستشفيات الأقصر أمام مصابي كورونا

مصراوي Masrawy

05:03 م الأربعاء 17 مارس 2021

الأقصر– محمد محروس:

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة في محافظة الأقصر، وامتلئ المستشفى الرئيس المخصص لعزل مصابي كورونا "العديسات" بالمصابين ما اضطر مديرية الصحة لفتح باقي المستشفيات أمام المصابين.

وناشدت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وعدم التواجد في تجمعات خلال هذه الفترة وخاصة المناسبات العامة والخاصة.

وشددت مديرية الصحة على ضرورة ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي ‏مع التطهير المستمر والتزام التباعد الاجتماعي.

ودفعت الزيادة في أعداد المصابين النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، لتوجيه بيان عاجل لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب ما وصفته بتفاقم الوضع الصحي بمستشفيات المحافظة.

وقالت السلايمي: "ماهي التدابير والإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة الجائحة في مرحلتها الجديدة الأشد شراسة وفتكاً، وماهي تعليمات وزارة الصحة الصادرة للفرق الطبية ومديري المستشفيات للفصل بين مصابين كورونا والمرضي العاديين المترددين على المستشفيات لتلقي علاجهم وخصوصًاً بقسم الطوارئ".

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مصراوي Masrawy

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