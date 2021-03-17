الداخلية اتهمتهم.. الكويت تسحب بلاغات ضد نواب خالفوا إجراءات كورونا

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أعلن رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح عن صدور توجيه بسحب بلاغات وزارة الداخلية ضد أعضاء بمجلس الأمة "البرلمان"، بينهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، بسبب مشاركتهم في تجمعات مخالفة لإجراءات مواجهة انتشار كورونا.

وقال رئيس وزراء الكويت إن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الأخوة أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأضاف الشيخ صباح أن "القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

ووجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما، على التوجيه بسحب البلاغات.

وأكد الشيخ صباح على تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.