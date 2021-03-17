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المكتب الأوروبي للصحة العالمية: اللقاحات ضرورية للحد من أعراض ووفيات كورونا

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المكتب الأوروبي للصحة العالمية: اللقاحات ضرورية للحد من أعراض ووفيات كورونا المكتب الأوروبي للصحة العالمية: اللقاحات ضرورية للحد من أعراض ووفيات كورونا

مصراوي Masrawy

05:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

كوبنهاجن - (د ب أ):

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن اللقاحات لا تزال عاملا ضروريا للحد من الأعراض المرضية الخطيرة الناجمة عن والوفيات المرتبطة بالإصابة به.

وذكر المكتب، الذي تشمل أنشطته 53 دولة، فى منشور على تويتر: "# سلامة اللقاحات أمر بالغ الأهمية والمراقبة مستمرة لجميع اللقاحات. سيقلل التطعيم من الأمراض الخطيرة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، لكنه لا يمكن أن يمنع حدوث أمراض أخرى".

وأصدرت الوكالة التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها سلسلة تغريدات عقب قرارات عدد من الدول بتعليق التطعيم مؤقتا بلقاح شركة أسترا زينيكا البريطانية السويدية وسط مخاوف من آثار جانبية خطيرة محتملة، بما في ذلك تخثر الدم.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن الخبراء في وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الجهة المنظمة الأوروبية، يحققون فيما إذا كانت الآثار الجانبية مرتبطة بالتطعيمات أو ناجمة عن عوامل عرضية أخرى.

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