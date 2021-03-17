دمياط تستعد للموجة الـ17 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جرى التنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد للموجة الـ17، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي ستكون الأولوية فيها لإزالة التعديات على نهر النيل.

أضافت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وبينت أنه جرى وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الحملات، وتبدأ السبت المقبل، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات".