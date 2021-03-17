غير الملتزمين.. "المنشآت السياحية" تعلن استبعاد 6 فئات من العاملين عن المطاعم والكافتيريات

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن غدًا الخميس، 18 مارس، آخر موعد لتلقي الغرفة كل بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية؛ سواء أكانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية، مصريين أم أجانب.

وقال المصري، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية؛ للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة (وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية).

وأكد رئيس الغرفة أن الهدف من التسجيل هو حماية قطاع المنشآت السياحية من الخارجين على القانون، والحفاظ على العاملين والمواطنين "الزبائن"، وترسيخ مبدأ الأمن والأمان لجميع الرواد.

وأضاف "المصري"، أن التسجيل يهدف أيضًا إلى رصد أية مخالفة أو جريمة تقع من أحد العاملين ثم العمل على معاقبته، ومن ثمَّ فصله من العمل وعدم استمراره في القطاع بعدها، لافتًا إلى أن المشروع سيشمل ملفًّا كاملًا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ إليه صاحب الفندق أو المنشأة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن عملية التسجيل تنظم من شأن العمالة المصرية في القطاع السياحي وتعمل على تطهير القطاع بالتزامن مع الركود السياحي، حيث تعد فرصة طيبة لتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وترتيب البيت من الداخل، مع إبعاد بعض الفئات عن المنشآت السياحية (المطاعم والكافتيريات).

وكشف "المصري"، عن أن القطاع سيشهد إبعاد بعض الفئات عن المطاعم والكافتيريات؛ منها: الخارجون على القانون وغير الملتزمين، ومن لديهم أحكام قضائية، والمشبوهون، ومتعاطو المخدرات، والمنتمون إلى جماعات إسلامية أو دينية أو لديهم توجهات سياسية، وذلك بهدف تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.

وتابع المصري: "تم إصدار قرارات بإنذار وغلق 4 منشآت سياحية مخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ بهدف الحفاظ على العاملين والمواطنين."

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