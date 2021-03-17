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وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1

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بحثا ترتيبات سباق "جائزة الكبرى"

وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم في جدة، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من مسؤولي فورمولا 1.

وشهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بسباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1" المزمع إقامته بمشيئة الله خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل بجدة، ويمثل الجولة ما قبل الأخيرة من سباقات "فورمولا 1" لهذا العام، إلى جانب الاطلاع ميدانياً على تفاصيل مسار الحلبة.

وتأتي هذه الاستضافة بعد سلسلة من النجاحات التي شهدتها المملكة في إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، تعزيزاً لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا، وتأكيداً لقدرتها على استضافة هذه الأحداث العالمية الكبرى نحو صناعة مجتمع حيوي بأعلى معايير جودة الحياة.

وزير الرياضة يلتقي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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