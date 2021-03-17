سامسونج تصدم عشاق هواتفها الكبيرة بقرار مفاجئ

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فاجأت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عشاق هواتفها الكبيرة، بقرار مفاجئ غير متوقع.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن سامسونج اتخذت قرارًا بتأجيل إطلاق أي إصدارات جديدة من هاتفها "غلاكسي نوت" خلال عام 2021 الجاري.

وأرجعت سامسونج قرارها لسبب ضعف المبيعات، وقلة إنتاج "الرقائق الذكية"؛ ما يعوق إنتاج هاتفها الجديد.

لكن وعدت الشركة الكورية الجنوبية بإنتاج إصدار جديد من هواتف "غلاكسي نوت" في عام 2022 المقبل.

وجاءت تصريحات سامسونج في اجتماعها للمساهمين السنوي في مدينة سوون الكورية الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دج كوه: إن العالم يواجه حاليًّا اختلالًا خطيرًا في بناء الرقائق الذكية وأشباه الموصلات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

من المتوقّع أن يقلل عدم إطلاق سامسونج إصدارًا جديدًا من غلاكسي نوت على شحنات الهواتف الذكية للشركة بنحو 5%، وستتسبب في اختلال كبير في الإيرادات؛ نظرًا لأنها من أغلى هواتف غلاكسي وأكثر مبيعًا على الإطلاق.