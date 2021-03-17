مقاول يلقي بالحديد المسلح وسط شارع بجدة ويعرض أرواح المارة للخطر

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"سبق" ترصد ومطالبات بإيقاع العقوبات الرادعة بحقه

وضع مقاول في حي الواحة بجدة شرق طريق الحرمين، أطنانًا من الحديد المسلح وسط الطريق ضاربًا بالسلامة المرورية وسلامة المارة عرض الحائط في ظل غياب الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمثل هؤلاء المخالفين.

واستنكر السكان التصرف الذي يمكن أن يعرض المارة للخطر، مطالبين بإيقاع أشد العقوبات على المتسبب، لضمان عدم تكرار ذلك.

وكانت "سبق" رصدت مساء البارحة التصرف الخاطئ الذي قام به المقاول دون استشعار المسؤولية وما يمكن أن ينتج عن ذلك، فضلًا عن غياب اللوحات التحذيرية.