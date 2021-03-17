أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس

Print
"الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس "الحربي" لـ"سبق": تناول الطعام المحروق يسبّب السرطان وخاصة البنكرياس
الاستشاري يُحذّر من حكاكة القِدْر والنساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الأسرة والمجتمع حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة "حكاكة القدر"، وغيرها من الأكل المحروق بمرض السرطان.

وقال "الحربي" في تصريح خاص لصحيفة "سبق": الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس.

وأضاف: الدراسة تقول أن 60% من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف أنهم مصابون بالسرطان.

وتطرق "الحربي"، في حديثه، إلى أن هيئة الغذاء الأمريكية، وقال إنها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق، موضحًا أن العلماء نصحوا بأن يكون الطعام المقلي أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود؛ لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة "الأكريلاميد" وهو ما يعرض حياتهم للإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

وأكد "الحربي" وجود ربط بين الطعام المحروق "الحكاكة" وبعض المصابين بالسرطان، مضيفاً: الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيميائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأردف: بحسب العديد من الدراسات؛ فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الأطعمة المحروقة وفرصة الإصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية