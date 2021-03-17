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"التحالف": إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من عمران تجاه

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"التحالف": إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية "التحالف": إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من عمران تجاه
أكد أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من عمران تجاه .
وأكد "التحالف" تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.
وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.
وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن": العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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