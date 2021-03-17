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القوى العاملة: تعيين 2187 شاباً بينهم 31 من ذوي القدرات بالمنوفية

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القوى العاملة: تعيين 2187 شاباً بينهم 31 من ذوي القدرات بالمنوفية القوى العاملة: تعيين 2187 شاباً بينهم 31 من ذوي القدرات بالمنوفية

مصراوي Masrawy

04:35 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2187 شاباً، من بينهم 31 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5038 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية، صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ 8 عمال، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ 7 عمال ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، كما تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 2893 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة .

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير - عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي، أن المديرية استخرجت 2387 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 888 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 152 محضر لمنشآت مخالفة للقانون.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 345 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للمنشآت المخالفة.

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