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أكد أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.

وأكد "التحالف" تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن": العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.