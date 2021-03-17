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أول رد من على تصريحات بايدن بشأن بوتين

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أول رد من روسيا على تصريحات بايدن بشأن بوتين أول رد من على تصريحات بايدن بشأن بوتين

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

(وكالات):

في أول رد روسي على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي هاجم فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفها رئيس مجلس الدوما الروسي فيتسيسلاف فولودين بأنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس.

وكتب فولودين عبر "تليجرام": "بايدن أهان مواطني بلدنا بتصريحه. هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين هو رئيسنا، والتهجم عليه بمثابة تهجم على بلدنا!"، بحسب ما نقلته " اليوم".

وكان بايدن قد قال في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن" لقاء ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد .

كما أجاب بايدن بـ"نعم" عن سؤال مقدم البرنامج حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

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مصراوي Masrawy

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