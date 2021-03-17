صرف منح للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

اجتمعت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، لمناقشة التعاقد مع الصيدليات لصرف العلاج للعمالة غير المنتظمة من أصحاب الأمراض المزمنة، وعرض المصروفات الخاصة بالإدارة خلال شهر مارس الجاري.

ووافقت اللجنة على صرف 9 منح للعمالة غير المنظمة بواقع منحة زواج لعامل، ومنحة رعاية صحية لآخر، و 7 منح مولود لـ 7 عمال.

وقال مدير عام مديرية القوى العاملة، إنه جاري دراسة مقترح التعاقد مع الصيدليات لصرف العلاج بتكلفة رمزية لأصحاب الأمراض المزمنة من العمالة غير المنتظمة، بشرط تقديم كافة الفحوصات والتقارير الطبية التي تدل على أن العامل يعاني من مرض مزمن.

وأضاف علم الدين، أن المديرية وفرت فرص عمل لـ 623 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، خلال شهرين، بينهم 388 شابًا في شهر يناير الماضي، و 235 شابًا خلال شهر فبراير الماضي، 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.