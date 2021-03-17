أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صرف منح للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء- صور

Print
صرف منح للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء- صور صرف منح للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء- صور

مصراوي Masrawy

04:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

اجتمعت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، لمناقشة التعاقد مع الصيدليات لصرف العلاج للعمالة غير المنتظمة من أصحاب الأمراض المزمنة، وعرض المصروفات الخاصة بالإدارة خلال شهر مارس الجاري.

ووافقت اللجنة على صرف 9 منح للعمالة غير المنظمة بواقع منحة زواج لعامل، ومنحة رعاية صحية لآخر، و 7 منح مولود لـ 7 عمال.

وقال مدير عام مديرية القوى العاملة، إنه جاري دراسة مقترح التعاقد مع الصيدليات لصرف العلاج بتكلفة رمزية لأصحاب الأمراض المزمنة من العمالة غير المنتظمة، بشرط تقديم كافة الفحوصات والتقارير الطبية التي تدل على أن العامل يعاني من مرض مزمن.

وأضاف علم الدين، أن المديرية وفرت فرص عمل لـ 623 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، خلال شهرين، بينهم 388 شابًا في شهر يناير الماضي، و 235 شابًا خلال شهر فبراير الماضي، 3 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية