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رغم المخاوف الأوروبية.. الصحة العالمية توجه رسالة بشأن لقاح "إسترازينيكا"

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رغم المخاوف الأوروبية.. الصحة العالمية توجه رسالة بشأن لقاح "إسترازينيكا" رغم المخاوف الأوروبية.. الصحة العالمية توجه رسالة بشأن لقاح "إسترازينيكا"

مصراوي Masrawy

03:51 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن فوائد لقاح استرازينيكا لا تزال تتفوق على مخاطره، موصياً باستمرار حملات التطعيم باللقاح في غضون إجراء تحقيقات بشأن التقارير الأوروبية التي نشرت عن تعرض بعض المواطنين الذين حصلوا عليه لجلطات.

وأضاف "الخولي" في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات تقوم بمراجعة منهجية لأي إشارات ومخاوف تتعلق بسلامة اللقاح، كما تجتمع كل أسبوعين لتقديم المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن أي إشارات أمان جديدة أو مخاوف تتعلق باللقاحات بشكل عام.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أنها تنتظر نتائج تحقيقات الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي (وكالة الأدوية الأوروبية) في التقارير التي تحدثت عن إصابة عدد صغير من متلقي اللقاح بجلطات دموية.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية نتائجها يوم الخميس.

وأوضح أن اللجنة تقوم بتقييم التقارير الحالية حول لقاح استرازينيكا بعناية، وبمجرد أن يتكون لدى منظمة الصحة العالمية فهمًا كاملاً لهذه الأحداث، سيتم على الفور إبلاغ الجمهور بالنتائج وأي تغييرات تطرأ على التوصيات الحالية.

وأكد أن التطعيم ضد "كوفيد-19" لن يقلل الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى.

وأضاف: "سيستمر حدوث الوفيات لأسباب أخرى، بما في ذلك بعد التطعيم، ولكن لا علاقة لها سببيًا".

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