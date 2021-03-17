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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم الأربعاء، بدء تشغيل 3 رحلات أسبوعية، مباشرة بين القاهرة ومدينة دوسلدورف الألمانية، ابتداء من 2 يوليو المقبل.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري، للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية حول العالم، وفي إطار الخطة التي وضعتها الشركة للتوسع في شبكة خطوطها، وعودتها تدريجيًّا إلى ما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن "الشركة وضعت خطة طموحة، لتشغيل رحلاتها إلى المدن ذات معدلات الحركة المرتفعة، وربطها بنقاط شبكة (مصر للطيران) في ما وراء القاهرة، ونأمل أن تشهد الفترة القادمة عودة تشغيل باقي خطوط الشبكة، التي توقفت قبل جائحة كورونا، وفتح خطوط جديدة، ونظرًا لأهمية الربط بين مصر وألمانيا، فإن الشركة حرصت على تشغيل رحلاتها إلى 4 نقاط داخل ألمانيا؛ وهي (فرانكفورت وميونخ وبرلين ودوسلدورف)".

ومن جانبه، أكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة الخطوط الجوية، أنه من المخطط أن تسيِّر الشركة 19 رحلة أسبوعية بين القاهرة والمدن الألمانية، وربطها بشبكة "مصر للطيران" بالشرق الأوسط وإفريقيا، بمعدل رحلة يومية إلى فرانكفورت، و5 رحلات أسبوعية إلى ميونخ، و4 رحلات أسبوعية إلى برلين، و3 رحلات أسبوعية إلى دوسلدورف.

وقال أبو العينين إنه من المخطط أن تسيِّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى مدينة دسلدورف بأرقام MS733/734 بطراز البوينج B737-800 المزودة بالعديد من الخدمات المتطورة، مشيرًا إلى أن الشركة تعلن عن طرح تخفيض بنسبة 20% للمسافرين من بداية الرحلات وحتى 2 أغسطس المقبل، من القاهرة إلى دوسلدورف، وذلك عند شراء التذاكر حتى 30 أبريل المقبل، ومن دوسلدورف إلى القاهرة عند شراء التذاكر حتى 15 أبريل المقبل.