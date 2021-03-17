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رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق

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أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية والتحول الرقمي

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، اليوم، في المركز الرئيس بالرياض، مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق في الهيئة الملكية.

واطلع خلال مراسم التدشين التي حضرها عدد من مديري العموم على عرض موجز عن المشروع الخاص بمركز الوثائق والمعلومات بالتعاون مع قطاع تقنية المعلومات، وهو أحد مشاريع الخطة الاستراتيجية وخطط التحول الرقمي في الهيئة الملكية.

ويتكون المشروع من نظام الاتصالات الإدارية (مراسلات) ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية (وثائق)، وسيساهم في سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء. وسيتم ربط النظامين مع النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية (يسر).

ويسمح نظام (مراسلات) بإرسال المعاملات والخطابات بكافة أنواعها إلكترونياً بين جميع إدارات وقطاعات الهيئة الملكية وتتبعها، بالإضافة إلى توريد وتصدير المعاملات مع الجهات الخارجية، في حين يمكن نظام (وثائق) من حفظ الوثائق بكافة أنواعها إلكترونياً حسب تصنيف مركز الوثائق والمحفوظات، بالإضافة إلى التصنيفات الخاصة بكل إدارة.

واشتمل العرض أيضًا على نظام (اجتماعات) الذي يعمل على إدارة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تنظيم وتبسيط إنشاء الاجتماعات وتأكيد الحضور، بالإضافة إلى الموافقة الإلكترونية على المحاضر وحفظها في نظام واحد.

يذكر أن المشروع سيتم إطلاقه تجريبيًّا يوم الأحد 21 من شهر مارس الحالي.

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع يدشن مشروع توحيد أنظمة المراسلات وحفظ الوثائق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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