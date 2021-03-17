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بايدن يهاجم بوتين: قاتل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية

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بايدن يهاجم بوتين: قاتل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية بايدن يهاجم بوتين: قاتل وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية

مصراوي Masrawy

03:19 م الأربعاء 17 مارس 2021

(وكالات):

توّعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة".

وقال بايدن في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تم إذاعتها اليوم الأربعاء "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأمريكية".

وأشار بايدن إلى أنه خلال محادثة في يناير، حذر نظيره الروسي من العواقب المحتملة.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن (الرئيس الحالي)، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

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