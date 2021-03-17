أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم

Print
غدًا.. أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم غدًا.. أمسية فنية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم

مصراوي Masrawy

03:10 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة عيد الأم، في الثامنة من مساء غد الخميس، أمسية فنية لصوليست وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب على المسرح الكبير بقيادة الدكتور محمد عبد الستار ورؤية فنية وإعداد الفنان عبدالوهاب السيد تدريب الدكتورة داليا حسنين في الثامنة من مساء غد الخميس.

ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال التي قدمها كبار الملحنين وتغنت بحب الأم وتضحياتها بالإضافة لباقة من المؤلفات الوطنية الشهيرة.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت ، الفيولينة، العود، القانون وغيرها الى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية تشجيعاً لهم على التميز وتقديراً لجهدهم خلال الفصل الدراسى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية