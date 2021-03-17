أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"

Print
الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء" الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية "فتى الزرقاء"
المجرمون بتروا يديه وفقأوا إحدى عينيه

الأردن: إعدام 6 متهمين في قضية

‬قضت محكمة أمن الدَّولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 6 من مرتكبي جريمة اعتداء 17 شخصاً على فتى في محافظة الزَّرقاء، والذين تسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "فتى الزرقاء"، كما قضت المحكمة بسجن أربعة لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاماً، وبراءة سبعة آخرين، حسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا".

وكان 17 متهماً أحدهم فارّ من وجه العدالة، قد اختطفوا صالح (16 عاماً)، الذي لُقب بفتى الزرقاء قبل نحو 6 أشهر، من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء، وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.

وأوقعت المحكمة العقوبات الأشد في حق ستة مدانين بالقضية وهي عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت، وقرَّرت سجن المتهم السابع لمدة 15 عاماً، والمتهم الثامن لمدة 10 سنوات، ووضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، وسجن اثنين منهما لمدة عام واحد محسوبة لهما من تاريخ توقيفهما، وقرَّرت المحكمة الحكم ببراءة سبعة متهمين في القضية، وإخلاء سبيلهم فوراً.

وقالت المحكمة: إنَّ المدانين في هذه القضية ارتكبوا أفعالاً تشكل استهتاراً منهم بالنفس البشرية وقدسيتها وحرمة التَّعرض لها، حيث عرَّضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وهددوا أمنه واستقراره، وأخلوا بالنِّظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وألقوا الرعب بين النَّاس وعرضوا حياة النَّاس للخطر وأثاروا الفوضى.

وتعقيباً على الحكم، ظهر الضحية صالح حمدان عبر في مقطع قائلاً: "أنا بشكر جلالة الملك على حكمه العادل للمجرمين، وأشكر محكمة أمن الدولة، وأشكر الشعب الأردني الذي وقف بجانبي وكان سنداً لي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)

هل يتم تجريب مصل كورونا علينا؟ استشاري مناعة يجيب (فيديو)

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: مازلنا في الموجة الأولى من رياح الخماسين (فيديو)

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: مازلنا في الموجة الأولى من رياح الخماسين (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

قوات النظام تقصف مستشفى بريف حلب.. مقتل 3 بينهم طفل (بالفيديو)

قوات النظام تقصف مستشفى بريف حلب.. مقتل 3 بينهم طفل (بالفيديو)

شبكة عيون الإخبارية