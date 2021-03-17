"إنسان" تحصل على اعتماد المعيار الوطني للتطوع "إدامة"

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من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" على اعتماد المعيار الوطني للتطوع "إدامة" من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك إثر تأسيس جمعية إنسان لوحدة التطوع.

وبهذه المناسبة هنأت مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بالجامعة الدكتورة هتان زين العابدين توفيق "جمعية إنسان" لإتمامها أنشطة تأسيس وحدة التطوع وفق معيار "إدامة" الوطني، متطلعة لأن يكون له أثر فاعل في تطوير قدرات الجمعية وتحقيق الاستدامة، من خلال تطبيق ممارسات المعيار؛ حيث سيساهم ذلك بإذن الله في تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق مؤشرات الرؤية الوطنية الطموحة وأهدافها.

ونوهت الدكتورة هتان بأهمية تطبيق ممارسات المعيار والتطوير المستمر لأدلة ونماذج التطوع، والسعي لتحسين تجربة المتطوعين، وتزويد فريق العمل التطوعي بالجمعية بكافة الموارد والقدرات اللازمة لتطبيق ممارسات المعيار وتوثيقها ومراجعتها بشكل دوري، لتكون ملائمة لتطلعات المتطوعين ومحفزة لإسهاماتهم ومشاركاتهم.

وأضافت: نتطلع لأن يكون لجمعية إنسان دور بارز وإسهام فاعل في نشر الممارسات التطوعية المتميزة التي من شأنها الارتقاء بممارسات بقية المنظمات والجمعيات؛ مما يعزز مشاركتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى إنسان إلى إتاحة وتنوع فرص التطوع، بحيث تكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع التي تساهم بفعالية لتحقيق احتياجات الأيتام وأسرهم من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع، من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها الجمعية والتي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم.