محافظ المنيا: تشكيل لجنة لتطوير الطريق الصحراوي الغربي

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه جرى تشكيل لجنة من "مديرية الأمن، والري، والوحدة المحلية" بنطاق المراكز المستهدفة، وشركة الكهرباء، ومديرية الطرق؛ لدراسة تطوير الطريق الصحراوي الغربي، وتذليل العقبات التي تعوق ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس نصر طبيخ رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري، وعدد من الجهات المعنية.

ويُجرى تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، إذ يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا.