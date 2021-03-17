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بيان عاجل لوزيرة الصحة بعد تزايد مصابي كورونا بالأقصر: أنقذوا أهالينا

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بيان عاجل لوزيرة الصحة بعد تزايد مصابي كورونا بالأقصر: أنقذوا أهالينا بيان عاجل لوزيرة الصحة بعد تزايد مصابي كورونا بالأقصر: أنقذوا أهالينا

مصراوي Masrawy

02:43 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

وجهت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بيانًا عاجلًا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتفاقم الوضع الصحي بمستشفيات المحافظة، حسب وصفها.

وذكر البيان أنه نظراً لتفاقم الوضع الصحي الحالي بمستشفيات محافظة الأقصر بالكامل، نتيجة جائحة كورونا؛ حيث إن أعداد مصابي كورونا في تزايد مستمر، خصوصًا بمستشفى إسنا التخصصي، بعد أن شهد لها العالم إذ كانت ضمن المراكز الأولى في نسب الشفاء خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا؛ ولكن الآن مع تزايد الوضع أصبح الوضع في مركز إسنا خصوصًا، ومحافظة الأقصر عمومًا في خطر جسيم؛ نظرًا لتزايد الحالات واكتظاظ المستشفيات بالمرضى والمصابين.

وتساءلت السلايمي: ما التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الجائحة في مرحلتها الثانية الأشد شراسة وفتكًا بأهالي محافظة الأقصر، مشددةً على إصدار تعليمات للفرق الطبية ومديري المستشفيات للفصل بين مصابي كورونا والمرضى العاديين المترددين على المستشفيات لتلقي علاجهم؛ خصوصًا بقسم الطوارئ في كل مدن محافظة الأقصر.

وطالبت السلايمي وزيرة الصحة بتوفير احتياطات الحماية والاحتياطات الواجبة "التي أصدرتم بها تعليماتكم لحماية المرضى، وأيضا فرق العمل من أطباء وفريق تمريض وخلافه بالمستشفيات الخاصة في محافظة الأقصر"، قائلةً: ما المستلزمات الطبية اللازمة التي قمتم بتوفيرها للمستشفيات لفريق العمل والمرضى على حد سواء من جلافز وكمامات وأدوية وخلافه لمواجهة تلك الجائحة.

واختتمت نائبة الأقصر: معالي الوزيرة لقد اختلط الحابل بالنابل؛ لعدم وجود قرارات احترازية، والنقص الشديد في المستلزمات الطبية.. معالي الوزيرة أنقذوا أهالينا قبل فوات الأوان.

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مصراوي Masrawy

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