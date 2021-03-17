"الفضلي" يشهد توقيع مذكرتين للمياه مع "ساديب" و"اندبكو"

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لدعم إنتاج أنابيب الدكتايل ورفع نسبة المحتوى المحلي

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، إبرام الشركة مذكرتي تفاهم مع شركتين محليتين، هما "ساديب" و"اندبكو"، من أجل دعم صناعة وإنتاج أنابيب الدكتايل محلياً، والتعاون لتطوير المنتج وتعزيز جودته، إضافة إلى دعم منتجات المصانع المحلية القائمة.

وقد وقّع مذكرتي التفاهم، اليوم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعضو مجلس المديرين، والرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة "ساديب" الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لأنابيب الدكتايل المحدودة "اندبكو" الدكتور فهد بن محمد بن صالح العذل، وذلك في ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بحضور كبار موظفي الوزارة والشركات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: مذكرتا التفاهم المبرمتين مع شركتي "ساديب" و"اندبكو" ستعززان المحتوى المحلي في صناعة أنابيب الدكتايل محلياً، وتدعمان كفاءة جودة التصنيع الوطني لها وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة المنتجات الحديثة للمياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة"، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلي على المدى البعيد في صناعة المياه.



وأوضح أن مذكرتي التفاهم المبرمتين هما نتاج للتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في منتصف سبتمبر الماضي بمنح الأولوية للمصانع الوطنية، وإصدار دليل المحتوى المحلي الخاص بقطاع المياه وتحديد منهجية وآلية قياس موحدة، والمساعدة على دعم قدرة المصانع الوطنية للوفاء بمتطلبات المشروعات الرأسمالية والعمليات التشغيلية لقطاع المياه.

وبيّن "الموكلي" أن هذا التوقيع يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة، ومكونات مشروعاتها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي