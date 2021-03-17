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الجامعة الأمريكية تكشف عن إطلاق سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021

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الجامعة الأمريكية تكشف عن إطلاق سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021 الجامعة الأمريكية تكشف عن إطلاق سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021

مصراوي Masrawy

02:53 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مصراوي:

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الإثنين المقبل، نقاش دائرة مستديرة للإعلاميين والصحفيين عبر تطبيق "زووم"، للإعلان عن إطلاق "سلسلة الحفلات الموسيقية لربيع 2021" بالبث المباشر والتي ينظمها برنامج الموسيقى بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يتناول اللقاء أيضًا وخطط برنامج الموسيقى بالجامعة، ويتحدث في النقاش تشيلسي جرين، مدير برنامج الموسيقى بالجامعة وأستاذ مشارك الموسيقى، وأشرف فؤاد مدير لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة والأستاذ المساعد، ونسمة محجوب، عضو لجنة سلسلة حفلات الربيع الموسيقية بالجامعة ومغنية وأستاذ مساعد، و تسنيم العايدي، الطالبة بقسم الموسيقى تخصص تكنولوجيا موسيقية وأداء.

يعقب النقاش بث مباشر لأعمال مختارة من الموسيقى العربية لرواد مصريين من القرن التاسع عشر حتى منتصف الستينات من القرن العشرين بالإضافة إلى مزيج من الأشكال الموسيقية العربية.

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