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سكرتير محافظة الإسكندرية: 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة بمشروعات الصرف الصحي

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سكرتير محافظة الإسكندرية: 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة بمشروعات الصرف الصحي سكرتير محافظة الإسكندرية: 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة بمشروعات الصرف الصحي

مصراوي Masrawy

02:46 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لتنفيذ الاحتياجات العاجلة في مشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال العام المالي الحالي حتى يونيو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح السايح، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية برصف طريق الطابية؛ بداية من مزلقان الشرطة العسكرية المعمورة البلد، وكذا شارع 25 بطريق طوسون- حي المنتزه، وطلبَي الإحاطة المقدمَين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن رصف بعض الطرق المهمة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، ورصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي، وطلبَي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي وشارع الـ500 العمومي، رغم أنهما مدرجان ضمن خطة القرى الأكثر احتياجًا، وبشأن سوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشيء إلى أصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.

وأشار تمام إلى أن الحفر في الطرق بالمناطق التي يتم توصيل الصرف الصحي بها يتسبب في تعطيل الرصف، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق كامل مع شركة الصرف الصحي، وسيتم عقد اجتماع مشترك غدًا؛ لمعرفة الأعمال التي تنفذها، ومراجعة خطة الرصف وتحديد الاعتمادات بناء على ذلك.

وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية أن هناك 1015 موقعًا ونقطة يتم فيها أعمال حفر، وأنه يتم تطوير 7 مناطق عشوائية.

ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعقد اجتماع يضم مسؤولي المحافظة وهيئة الطرق والنواب؛ للتنسيق والمتابعة.

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