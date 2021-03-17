إغلاق 6 منشآت ومركز تعليمي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

شن حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة على المحال والمنشآت التجارية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الوقائية اللازمة، وتغريم فوري لمنشأة بمنطقة لوران، و 5 أفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وأشار هيلع، في تصريح له اليوم، إلى أن تلك المنشآت عبارة عن 3 مقاهي و3 محلات تجارية في شارع لافيزون وشارع عبدالرحمن شكري بولكلي وشارع أحمد شكري بسان ستيفانو.

وفي سياق متصل، جرى إغلاق مركز تعليمي خلال حملة بالتنسيق حي شرق مع إدارة شرق التعليمية والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.