محافظ الإسكندرية للنواب: طالبت بإضافة بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه طلب من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إضافة بعض القرى بالمحافظة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف الشريف، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء: "طلبت من وزير التنمية أن تدخل التجمعات الريفية الأخرى بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهذا يساعدنا كثيرًا؛ نظرًا لتوفر اعتمادات مالية لهذا المشروع".

وأكد الشريف أن محافظة الإسكندرية بدأت تتغير بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإصلاح وإزالة المخالفات، مشيرًا إلى ما تم إنجازه بشأن محور المحمودية والسيولة المرورية التي تحققت بعد تطويره، ومشروع "بشاير الخير" الذي وفر سكنًا ملائمًا لآلاف الأسر من المواطنين.

واستعرض محافظ الإسكندرية المشروعات التي تقوم المحافظة بالعمل عليها في الخطة الحالية، وتشمل تطوير ميدان محطة مصر بتكلفة 130 مليون جنيه، وإطلاق مشروع الهوية البصرية الذي وجه به الرئيس السيسي، بحيث يكون لكل محافظة بصمة خاصة بها تعبر عن هويتها، وهو ما تم البدء في تطبيقه في الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الألمانية، ويشمل تفعيل "الخط السكندري" الذي تم تصميمه مستوحى من حقب زمنية متعاقبة على محافظة الإسكندرية، ليتم تطبيقه على جميع اللافتات والإعلانات في المحافظة؛ حفاظًا على التراث السكندري، وإنشاء خط ترام (أبوقير- الرمل)، وتحويل جميع الخدمات الخاصة بالأحياء من استخراج رخص مبانٍ ودفع غرامات واستخراج تصاريح، إلى خدمات إلكترونية دون تدخل عنصر بشري، والعمل على تطوير حلقة السمك وإيجاد أرض بديلة لنقلها من المكان الحالي.

واستعرض الشريف أهم التحديات التي تواجه المحافظة، والمتمثلة في وجود 150 ألف توك توك؛ مما يمثل أزمة كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، ورؤية المحافظة لإيجاد وتوفير البدائل والقضاء على تلك الظواهر السلبية وفقًا للدراسات الأمنية.