"العثيمين" يدعو للإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

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أكد دعم "التعاون الإسلامي" لحكومة د. معين عبدالملك

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصداع.

وشدّد على ضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى متابعة الأمانة للتطورات الأخيرة في اليمن وخاصة الأحداث التي جدّت أمس، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار "العثيمين" إلى وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين