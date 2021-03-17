"الزعاق" يكشف عن دخول موسم الحميمين اليوم.. وهذه سماته

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يشهد خروج الزواحف والهوامّ السامة ويزداد تبخير الأرض للرطوبة

كشف العالم الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الأربعاء هو أول موسم الحميمين، والذي كان يسمى سابقاً "السماك" وهو آخر مواسم الربيع، ومدته 26 يوماً؛ مشيراً إلى أنه بانتهاء موسم الحميمين سوف نودّع المظاهر الشتوية والربيعية.

وأوضح "الزعاق" أن العرب قسّموا السنة إلى مواسم وفصول؛ ومن مواسم الربيع "الحميمين"، والذي سُمي بهذا الاسم؛ بسبب حمو باطن الأرض.

وقال: نتيجة لحمو الحميمين فإنه يتولد عنه: أولاً خروج الزواحف والهوامّ السامة، العقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي. وثانياً يزداد تبخير الأرض للرطوبة؛ فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي المسمّاة بـ "المراويح والسرّايات" وهي السحب التي تتخلق في حال الرواح "المساء"، وإذا دخل الظلام فإنها تسري إلى مكانٍ آخر.

وأضاف "الزعاق": يعتبر الحميمين "السماك" هو آخر مواسم البرد، ولهذا قال أهالينا: "يا ربنا يا رحيم، اكفنا برد الحميمين"، وهو برد الحسوم الذي أهلك الله به قوم عاد، "سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً".الدكتور خالد الزعاق موسم الحميمين